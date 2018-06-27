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Этот контент был опубликован 27 июня 2018 г. 9:07 27.06.2018 - 09:07

Вашингтон. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Снимки, полученные со спутников на прошлой неделе, свидетельствуют о работах по модернизации северокорейского ядерного центра в Йонбене, сообщает издание "Хилл" со ссылкой на сайт 38 North Института США и Кореи при американском университете Джонса Хопкинса.

Согласно данным со спутников, КНДР быстрыми темпами возводит в этом центре новую насосную установку для охлаждения реактора, новые постройки и завершила строительство резервуара с водой для охлаждения.

Однако неясно, функционирует ли сейчас реактор в Йонбене, уточняет "Хилл".

В свою очередь сайт 38 North отметил, что сотрудники ядерного центра будут продолжать обычную деятельность вплоть до получения распоряжений от лидера КНДР Ким Чен Ына.

Саммит КНДР-США состоялся в Сингапуре 12 июня. По итогам этой встречи стороны подписали соглашение. В нем США обязались предоставить гарантии северокорейским властям, а КНДР - подтвердила приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.

Позднее, на прошлой неделе, президент США Дональд Трамп заявлял, что в КНДР уже начались мероприятия по свертыванию ядерной программы.

В конце мая власти КНДР подтвердили информацию о полном демонтаже полигона для ядерных испытаний "Пунгери".

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