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Этот контент был опубликован 18 октября 2018 г. 10:36 18.10.2018 - 10:36

Вашингтон. 18 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - Американский телеканал Си-Эн-Эн опубликовал спутниковые снимки, предположительно, указывающие на то, что российские военные проводит значительную модернизацию, как минимум, на четырех военных объектах, расположенных в районе Калининграда.

Кроме того, согласно данным телеканала, произведена реконструкция бункера для хранения ядерного оружия в Калининградской области.

Спутниковые снимки, попавшие в распоряжение Си-Эн-Эн, были сделаны частной компанией "ИмиджСат Интернэшнл" в период с 19 июля по 1 октября.

Еще одна серия снимков указывает на то, что с июля этого года Россия приступила к строительству 40 новых бункеров в районе Приморска, сообщил Си-Эн-Эн.

Ссылаясь на данные со спутниковых снимков, телеканал отметил вероятность проведения реконструкции на территории расположенной в Калининграде базы ВВС "Чкаловск", а также на военном объекте в Черняховске, куда в феврале были поставлены оперативно-тактические ракеты "Искандер".

Си-Эн-Эн подчеркивает, что в российских Вооруженных силах не отвечают на запросы прокомментировать эти новые свидетельства военной модернизации в Калининграде.

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