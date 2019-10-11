Этот контент был опубликован 11 октября 2019 г. 5:16

Вашингтон. 11 октября. ИНТЕРФАКС - На заданную орбиту в пятницу успешно выведен американский спутник ICON, предназначенный для изучения земной ионосферы, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Воздушный старт крылатой ракеты легкого класса корпорации Northrop Grumman со спутником NASA был совершен с самолета-носителя L-1011 Stargazer в 05:00 мск. Самолет, который поднялся с авиабазы на мысе Канаверал, осуществил пуск ракеты в 80 км от побережья штата Флорида на высоте 12 км над Атлантическим океаном.

Спустя 20 минуту после пуска спутник ICON успешно отделился от ракеты-носителя и вышел на заданную орбиту высотой около 580 км. NASA сообщило, что на аппарате раскрылись солнечные батареи, и все его системы функционируют в штатном режиме.

Задачей 287-килограммового спутника NASA, который будет работать на орбите не менее двух лет, является отслеживание изменений в верхних слоях атмосферы, происходящих под воздействием солнечной активности. Он будет наблюдать за взаимодействием термосферы и ионосферы Земли. Собранные им данные должны помочь ученым лучше разобраться в эффектах, которые космическая погода оказывает на системы связи, навигации и на космические аппараты.

По оценкам, общая стоимость проекта ICON составляет $252 млн.

1нв гс

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