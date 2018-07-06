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Этот контент был опубликован 6 июля 2018 г. 15:55 06.07.2018 - 15:55

Париж. 6 июля. ИНТЕРФАКС - Совет ООН по правам человека одобрил резолюцию, осуждающую нынешнюю ситуацию с правами человека в Сирии, сообщается в пятнице в Twitter организации.

В пользу резолюции было отдано 26 голосов - в частности, со стороны Великобритании, Германии и Испании. Еще пять государств высказались "против", среди них - Китай, Ирак, Венесуэла, Куба и Бурунди. Представители 15 стран воздержались от голосования.

"Резолюция решительно осуждает все нарушения и злоупотребления в сфере прав человека, совершаемые всеми сторонами конфликта в Сирии. А также выражает озабоченность выводами, сделанными комиссией ООН по Сирии", - сообщает секретариат Совета ООН в Twitter.

Отмечается, что при подготовке проекта резолюции было отклонены четыре поправки, предложенные Россией.

В последнее время эскалация напряжения наблюдается на юге Сирии - так, провинцию Деръа за семь дней покинули примерно 45 тыс. мирных жителей на фоне активизации бомбардировок. В ООН также заявляли, что мирных жителей в Сирии продолжают брать в заложники различные стороны конфликта.

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