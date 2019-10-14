Этот контент был опубликован 14 октября 2019 г. 18:37

Стокгольм. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Копенгаген планирует лишать датского подданства лиц, подозреваемых в террористической деятельности на территории Сирии, чтобы предотвратить их возвращение на родину, говорится в заявлении премьер-министра Дании Метте Фредериксен.

"Эти люди отвернулись от Дании и использовали насилие для борьбы с нашей демократией и свободами. Они представляют угрозу нашей безопасности. Они нежеланны в Дании", - говорится в заявлении Фредериксен, выдержки из которого приводит западная пресса.

Фредериксен подчеркнула, что "существует риск того, что после возможного уничтожения лагерей ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) в регионе (на северо-востоке Сирии - ИФ), иностранные боевики с датским подданством направятся в Данию".

Инициативу правительства поддержало большинство в фолькетинге (парламенте Дании). План предполагает ускоренную процедуру лишения датского подданства лиц с двойным гражданством, пока они находятся за границей.

Ожидается, что голосование по законопроекту в парламенте состоится в ближайшие недели, и что он может быть принят в течение месяца.

В марте этого года в Дании был принят закон, лишающий права на подданство детей, рожденных за границей у террористов, имеющих датские паспорта.

1ви ар ав

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