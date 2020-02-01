Этот контент был опубликован 1 февраля 2020 г. 7:54

*** В провинции Хубэй находится 341 российский гражданин

Пекин. 1 февраля. ИНТЕРФАКС - Посольство России в Китае сообщает об отсутствии российских граждан среди заболевших коронавирусом в Китае.

"Среди выявленных на территории Китая пациентов с заболеванием, вызванным новым типом коронавируса, российских граждан нет", - говорится в опубликованном в субботу на сайте посольства комментарий относительно распространения в Китае нового типа коронавируса.

"В соответствие с решением о проведении эвакуации российских соотечественников из провинции Хубэй и города Ухань, посольство формирует список граждан России, намеренных в срочном порядке покинуть территорию провинции. По данным, предоставленным китайской стороной, в настоящий момент в провинции Хубэй находится 341 российский гражданин, из них 300 - в городе Ухань", - сообщает посольство. "Посольством установлена связь с 186 соотечественниками. О порядке и времени эвакуации будет объявлено дополнительно", - отмечается в сообщении.

Посольство поддерживает постоянный контакт с российскими соотечественниками, находящимися в Китае. "В режиме реального времени принимаем все обращения наших граждан по телефону, электронной почте, через социальную сеть Вконтакте", - сообщает посольство. Россиийское дипведомство призывает соотечественников соблюдать спокойствие и поддерживать связь с посольством.

Пч +2

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!