Этот контент был опубликован 21 апреля 2019 г. 10:37

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Брюссель. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере 35 иностранных граждан стали жертвами взрывов, прогремевших в воскресенье в трех отелях и трех церквях на Шри-Ланке, передают западные СМИ со ссылкой на местную полицию.

По данным изданий, среди погибших иностранцев числятся, в частности, граждане США, Нидерландов, а также британские подданные.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российских граждан нет среди погибших и пострадавших в результате серии взрывов на Шри-Ланке.

В результате взрывов в церквях и отелях на Шри-Ланке погибли по меньшей мере 185 человек, еще более 400 человек получили ранения.

По последним данным, произошло в общей сложности шесть взрывов: три взрыва в отелях, и еще три - в церквях.

Объектами атаки стали три дорогих отеля в столице (Cinnamon Grand, Shangri-La и Kingsbury) и три церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Взрывы произошли в день празднования католиками Пасхи.

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