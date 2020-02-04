Этот контент был опубликован 4 февраля 2020 г. 23:50

Вашингтон. 5 февраля. ИНТЕРФАКС - Первые и неполные результаты голосования на кокусе (собрание сторонников или членов политической партии или политического движения) Демократической партии в штате Айова показывают, что Пит Буттиджич лидирует среди кандидатов в президенты от демократов, сообщают американские СМИ в среду.

После подсчета 62% голосов по всему штату Буттиджич набирает 28%. На втором месте - Берни Сандерс с 25%.

Сенатор Элизабет Уоррен набрала 18 %. В то же время считающийся основным кандидатом в президенты от демократов бывший вице-президент США Джо Байден оказался на четвертом месте с 15,6%.

Ожидалось, что первые кокусы в Айове внесут ясность относительно того, кто именно из кандидатов обладает большей поддержкой и может претендовать на то, чтобы стать кандидатом в президенты от демократов. Однако из-за задержки публикации голосов ситуация усложнилась.

Айова стала первым штатом, в котором состоялись предварительные внутрипартийные выборы. Традиционно они проводятся в виде кокусов и праймериз.

Кокусы предполагают собрания сторонников партии, в ходе которых проходит обсуждение вероятных кандидатов в президенты. После завершения всех выступлений проходит голосование, при этом в каждой партии существуют различия в его проведении. Ранее кокусы имели большее распространение, но в новейшей истории США им на смену все больше приходят праймериз. Сейчас кокусы проводятся лишь в 15 штатах США и округе Колумбия.

Праймериз организуются властями штата, в то время как кокусы - это неформальные встречи, проходящие по инициативе членов партии.

Американские СМИ отмечают, что первые кокусы традиционно играют ключевую роль в борьбе претендентов в кандидаты от партии, хотя и не гарантирует им непосредственного успеха в дальнейшей борьбе. Однако эти выборы дают возможность сторонникам партии впервые выразить свою поддержку тому или иному кандидату. Кроме того, победитель предварительных внутрипартийных выборов зачастую получает больше внимания в СМИ и финансирования для своей избирательной программы.

Кроме того, первые этапы внутрипартийных выборов в США, как правило, позволяют отсеять наиболее слабых претендентов на выдвижение кандидатом в президенты страны.

Выборы президента США намечены на 3 ноября 2020 года.

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