Этот контент был опубликован 4 сентября 2019 г. 11:35

Дубай. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере, восемь иностранцев были убиты и 25 получили ранения в результате теракта в Кабуле, совершенного в минувший понедельник экстремистской группировкой "Талибан" (запрещено в РФ), сообщило в среду афганское телевидение со ссылкой на источники в МВД страны.

Среди погибших - два британца и румынский дипломат.

Теракт совершил террорист-смертник на начиненном взрывчаткой автомобиле близ жилого комплекса Green Village, где живут иностранцы. Там также расположены офисы зарубежных компаний.

Сотрудники полиции Афганистана вывезли из комплекса порядка 400 иностранцев.

В посольстве РФ в Кабуле "Интерфаксу" сообщили накануне, что россияне в результате взрыва не пострадали.

Всего в результате взрыва погибли 16 человек, более ста получили ранения.

1ак др

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