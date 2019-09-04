Дубай. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере, восемь иностранцев были убиты и 25 получили ранения в результате теракта в Кабуле, совершенного в минувший понедельник экстремистской группировкой "Талибан" (запрещено в РФ), сообщило в среду афганское телевидение со ссылкой на источники в МВД страны.
Среди погибших - два британца и румынский дипломат.
Теракт совершил террорист-смертник на начиненном взрывчаткой автомобиле близ жилого комплекса Green Village, где живут иностранцы. Там также расположены офисы зарубежных компаний.
Сотрудники полиции Афганистана вывезли из комплекса порядка 400 иностранцев.
В посольстве РФ в Кабуле "Интерфаксу" сообщили накануне, что россияне в результате взрыва не пострадали.
Всего в результате взрыва погибли 16 человек, более ста получили ранения.
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