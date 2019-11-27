Этот контент был опубликован 27 ноября 2019 г. 1:24

Мадрид. 27 ноября. ИНТЕРФАКС - Не менее 15 пассажиров, получивших ранения и травмы в результате ДТП с туристическим автобусом в Доминиканской республике, находятся в критическом состоянии, сообщает интернет-портал местного издания "Листин диарио".

Такую информацию предоставил газете Хайме Родригес, директор больницы "Альтаграсиа", в которую поступили 19 пострадавших, по его словам, все - граждане России.

Представитель службы скорой помощи Мариам Монтес де Ока в свою очередь пояснила, что жертв в результате трагического происшествия нет.

Вся информация передана Национальной службе здравоохранения.

Ранее посольство РФ в Венесуэле сообщило о 39 российских гражданах, находившихся в автобусе, у некоторых из них зафиксированы травмы разной степени тяжести. Погибших, по информации посольства, нет.

1ар бм

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