Этот контент был опубликован 15 ноября 2019 г. 12:21

Москва. 15 ноября. ИНТЕРФАКС - Граждан России нет среди жертв и пострадавших от наводнения в Венеции, сообщает в пятницу Генеральное консульство РФ в Милане.

"В связи с наводнением ситуация в Венеции продолжает оставаться напряженной. 15 ноября уровень воды может подняться до 155-160 см. В городе действует чрезвычайное положение, введенное с вечера 12 ноября. По данным полиции, граждане Российской Федерации среди жертв и пострадавших отсутствуют", - говорится в сообщении дипмиссии в "ВКонтакте".

В Генконсульстве добавили, что в городе есть перебои с подачей электроэнергии, связью и общественным транспортом, закрыто большинство государственных учреждений, затопленными остаются более 80% зданий.

"По сообщению мэрии Венеции, напряженная ситуация будет сохраняться в течение ближайших дней (ожидается, что 16-18 ноября уровень воды будет в районе 100-125 см)", - отметили в дипмиссии.

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