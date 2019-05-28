Этот контент был опубликован 28 мая 2019 г. 3:14

Токио. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Среди 20 человек, получивших ножевые ранения при нападении в японском городе Кавасаки, 13 являются учащимися начальной школы, сообщают местные СМИ.

По их данным, 13 учениц начальной школы возрастом от 6 до 7 лет ожидали школьного автобуса, когда на них напал мужчина с ножом.

Одна из школьниц не подает признаков жизни.

Инцидент произошел около 7:45 утра (1:45 мск) возле станции Ноборито в городе Кавасаки.

По данным местного пожарного департамента, по крайней мере двое раненых не подают признаков жизни, один из них ребенок.

Нападавший задержан.

По словам офицера полиции, мужчина также ударил себя ножом в шею и находится без сознания.

На месте происшествия обнаружены два ножа.

Детали инцидента уточняются.

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