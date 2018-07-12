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Этот контент был опубликован 12 июля 2018 г. 15:14 12.07.2018 - 15:14

Брюссель. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в четверг, что саммит в Брюсселе оставил альянс более сплоченным, а разногласия не помешали принять решения.

Отвечая на вопрос журналиста о том, каким образом разногласия между союзниками сказываются на политике НАТО по "сдерживанию России и других соперников", генеральный секретарь альянса заявил: "Тот факт, что среди союзников есть различия во взглядах - не проблема, при условии, что мы можем делать выводы и принимать решения".

"Это именно то, что мы и делаем сейчас", - добавил Й.Столтенберг, выступая на пресс-конференции в Брюсселе.

"Вчера мы столкнулись с разногласиями. Но мы также провели открытый диалог, сделали выводы и приняли решения, и я уверен, что НАТО сейчас сплочена больше, чем до саммита", - отметил генсек.

"Я думаю, что мы все пришли к более глубокому пониманию о стоящих перед нами проблемах, а также о необходимости вкладывать больше (средств в оборону - ИФ)", - также сказал он.

1ла ар

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