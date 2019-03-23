Этот контент был опубликован 23 марта 2019 г. 21:19

Брюссель. 23 марта. ИНТЕРФАКС - В составе экипажа парома Viking Sky, потерявшего ход у берегов Норвегии, числятся трое граждан РФ, сообщает в субботу посольство России в Норвегии.

"По данным Объединённого центра координации (ОЦК) поисково-спасательных операций Южной Норвегии, ведётся эвакуация (росграждан среди пассажиров не имеется, 3 члена экипажа - россияне)", - говорится в сообщении в Facebook посольства.

Посольство контактирует с представителями Норвегии на предмет возможного оказания помощи гражданам РФ, говорится в сообщении.

С круизного лайнера Viking Sky, потерявшего ход, спасатели проводят эвакуацию 1,3 тыс. пассажиров и членов экипажа, сообщали ранее западные СМИ.

Инцидент произошел у западного побережья страны. У судна отказали двигатели. Людей эвакуируют на вертолетах. По данным телеканала Sky News, в результате инцидента пострадали восемь человек.

По состоянию на 21:00 мск с борта лайнера эвакуировали порядка 100 человек, сообщает агентство Associated Press. В районе инцидента наблюдаются сложные метеорологические условия.

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