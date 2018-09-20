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Этот контент был опубликован 20 сентября 2018 г. 13:18 20.09.2018 - 13:18

Берлин. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Руководители компаний Швейцарии, Великобритании и Германии занимают ведущие позиции по размеру доходов в Европе, свидетельствуют результаты исследования консалтинговой фирмы Willis Towers Watson.

Средняя зарплата с учетом бонусов топ-менеджеров в Швейцарии в 2017 году составляла 7,76 млн евро, в Великобритании - 6,38 млн евро, в ФРГ - 5,35 млн евро.

Больше всех в прошлом году заработал главный исполнительный директор швейцарской фармацевтической компании Roche Северин Шван - 12,88 млн евро. В тройку лидеров входят также глава пивоваренного концерна AB InBev Карлос Брито (12,82 млн евро) и руководитель швейцарского банка UBS Серджо Эрмотти (12,52 млн евро).

Далее следует бывший CEO фармацевтической фирмы Novartis Джозеф Хименес (11,58 млн евро), который ушел в отставку в феврале этого года. Пятое место занимает глава германского разработчика программного обеспечения SAP Билл Макдермотт (10,79 млн евро).

В целом средняя зарплата CEO 100 крупнейших компаний Европы выросла в 2017 году примерно на 5% - до 5,73 млн евро. При этом размер базовой зарплаты практически не изменился, повысились лишь бонусы.

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