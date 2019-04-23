Этот контент был опубликован 23 апреля 2019 г. 12:24

Берлин. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - В Берлине пока не знают, когда может состояться визит избранного президента Украины Владимира Зеленского в Германию.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель, поздравляя В.Зеленского с победой на выборах, пригласила его посетить страну.

"Мероприятия канцлера мы обычно объявляем за неделю", - сказала "Интерфаксу" во вторник представитель правительства ФРГ, отвечая на вопрос, когда может состояться визит В.Зеленского.

После обработки Центральной избирательной комиссией 99,9% электронных протоколов, на выборах президента Украины за В.Зеленского проголосовали 73,23% избирателей, действующей глава государства Петр Порошенко набрал 24,45%.

1тф ар ав

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