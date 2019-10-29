Этот контент был опубликован 29 октября 2019 г. 16:33

Дубай. 29 октября. ИНТЕРФАКС - 150-часовой срок, отведенный курдским военизированным формированиям для отвода их отрядов и вооружения из зоны безопасности на северо-востоке Сирии, истек во вторник.

Такие условия для курдов были озвучены 22 октября в Сочи по итогам многочасовых переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по ситуации в Сирии.

В меморандуме после переговоров, в частности, отмечалось, что стороны "будут содействовать выводу подразделений КОС (курдские освободительные силы) и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов после 12:00 23 октября 2019 года". "С этого момента начинается совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 км от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы", - следовало из меморандума.

23 октября вечером российские военные полицейские впервые осуществили патрулирование по назначенному маршруту на севере Сирии.

Однако лишь в минувшее воскресенье командование курдско-арабского альянса Сирийских демократических сил (СДС) сообщило, что достигло договоренности с российской стороной и начала отвод своих сил от сирийско-турецкой границы в соответствии с сочинским меморандумом. При этом региональные СМИ сообщали, что поддерживаемые Турцией отряды и курды продолжают столкновения на северо-востоке Сирии, несмотря на отход СДС.

Во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что отвод вооружённых подразделений из зоны безопасности на северо-востоке Сирии в соответствии с сочинскими договорённостями завершён досрочно.

"Отвод вооружённых подразделений с территории, где должен быть создан коридор безопасности, досрочно закончен. Туда зашли и сирийские пограничники, и наша военная полиция", - сказал Шойгу во вторник на переговорах с министром обороны Армении Давидом Тонояном.

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