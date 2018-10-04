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Этот контент был опубликован 4 октября 2018 г. 14:27 04.10.2018 - 14:27

Брюссель. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в четверг, что страны НАТО стали лучше реагировать на кибератаки, о чем свидетельствует сорванная российская кибератака в Нидерландах.

"Сам факт того, что это планируемая атака на Организацию по запрещению химического оружия, была сорвана, демонстрирует то, как мы совершенствуемся в реагировании на подобный тип кибератак", - сказал Й.Столтенберг на пресс-конференции.

1кю аю

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