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Брюссель. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в четверг, что страны НАТО стали лучше реагировать на кибератаки, о чем свидетельствует сорванная российская кибератака в Нидерландах.

"Сам факт того, что это планируемая атака на Организацию по запрещению химического оружия, была сорвана, демонстрирует то, как мы совершенствуемся в реагировании на подобный тип кибератак", - сказал Й.Столтенберг на пресс-конференции.

1кю аю

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Интерфакс