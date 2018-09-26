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Этот контент был опубликован 26 сентября 2018 г. 18:28 26.09.2018 - 18:28

Нью-Йорк (ООН). 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Россия работает с партнерами по сохранению ядерной сделки с Ираном, ее развал будет контрпродуктвен для урегулирования на Корейском полуострове, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в среду на заседании СБ ООН.

"Россия убеждена в необходимости сохранить СВПД, над чем мы сейчас активно работаем вместе с Ираном, Китаем и Евросоюзом. В противном случае мы можем столкнуться с ростом напряженности на всем Ближнем Востоке, чреватом рисками для региональной стабильности и режима нераспространения", - сказал С.Лавров.

По его словам, "развал СВПД был бы весьма контрпродуктивен и для предпринимаемых сейчас усилий по денуклериализации Корейского полуострова, которые мы приветствуем и активно поддерживаем".

Министр заявил, что "устремление ряда стран к запрещению ядерного оружия в отрыве от основополагающих принципов договора о нераспространении ядерного оружия не смогут увенчаться успехом и лишь создают двусмысленность в дальнейших подходах к нераспространению оружия массового уничтожения".

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