Этот контент был опубликован 14 мая 2019 г. 18:58

Брюссель. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Министры иностранных дел и обороны 28 стран ЕС и стран группы G5 Сахель как партнеры в области безопасности и обороны обсудили задачу полного введения в действие совместных сил этой региональной организации, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Мы уже предоставили около 147 млн евро для создания совместных сил G5 Сахель. Мы обсуждали наилучший способ, который позволит сделать полностью операционными совместные силы. Этот вызов нас еще ждет. А также обсуждали сотрудничество, которое у нас существует в области безопасности и обороны. Особенно борьбу против террористических групп и криминальных сетей в регионе", - сказала Могерини на пресс-конференции во вторник в Брюсселе.

Она председательствовала на заседании Совета ЕС по иностранным делам, который обсуждал оборонные аспекты с участием глав МИД и министров обороны стран G5 Сахель - Буркина-Фасо, Мавритании, Мали, Нигера и Чада.

По ее словам, состоялся искренний и конструктивный обмен мнениями, в ходе которого была достигнута договоренность о продолжении ряда действий с обеих сторон. "Некоторые необходимые меры должны быть приняты с их стороны. Другие - с нашей", - отметила высокий представитель ЕС по иностранным делам.

"Мы решили продвигаться вперед, чтобы еще больше усилить это сотрудничество, которое необходимо для безопасности и стабильности самой Европы", - подчеркнула Могерини.

Она также сообщила, что в июле примет участие в очередной министерской встрече с G5 Сахель в столице Буркина-Фасо Уагадугу.

1ов ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!