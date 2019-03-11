Этот контент был опубликован 11 марта 2019 г. 13:54

Дубай. 11 марта. ИНТЕРФАКС - Президент Ирана Хасан Рухани после встречи с иракским коллегой Бархамом Салехом в понедельник заявил, что Тегеран нуждается в стабильной обстановке в Ираке.

"Для нас стабильность и демократия Ирака очень важны, ведь более безопасный, стабильный Ирак внесет вклад в обеспечении большей стабильности и безопасности всего региона", - цитирует слова Х.Рухани сайт его администрации.

По его словам, Тегеран хотел бы более тесных отношений с Багдадом, но не для того, чтобы вести политику против какой-либо третьей страны.

Президент также напомнил о помощи, которую оказал Иран Ираку в его борьбе против терроризма, и отметил, что Тегеран "был счастлив стоять вместе с народом и армией Ирака в тяжелые дни сражений с терроризмом".

Ранее в понедельник Х.Рухани впервые прибыл в Ирак с официальным визитом. По мнению ряда наблюдателей, эта поездка является сигналом для Вашингтона и его региональных союзников о сохранении Тегераном своих позиций в Ираке.

1аю ар

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