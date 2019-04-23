Этот контент был опубликован 23 апреля 2019 г. 15:40

Лондон. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Великобритании Джереми Хант поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и пообещал продолжить сотрудничество с Киевом, сообщает во вторник британское внешнеполитическое ведомство.

"Я хотел бы направить свои самые теплые поздравления Владимиру Зеленскому с его избранием на пост президента Украины и выразить признательность президенту Петру Порошенко за его службу Украине и усилия по достижению мира и проведению реформ", - заявил Дж.Хант.

Дж.Хант отметил, что выборы на Украине прошли мирно и были основаны на конкуренции.

Лондон хочет продолжать сотрудничество и с новым президентом, отметил Дж.Хант, и намерен оказывать дальнейшую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.

"Великобритания очень заинтересована в поддержке Украины. Она не просто находится на передовой в посягательствах России на основанную на нормах международную систему, но также ее стабильность необходима для европейской безопасности", - заявил Дж.Хант.

После обработки Центральной избирательной комиссией 99,9% электронных протоколов, на выборах президента Украины за В.Зеленского проголосовали 73,23% избирателей, действующий глава государства П.Порошенко набрал 24,45%.

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