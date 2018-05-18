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Этот контент был опубликован 18 мая 2018 г. 15:06 18.05.2018 - 15:06

Нью-Йорк. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Ставки ипотечного кредитования в США на этой неделе достигли максимального уровня с мая 2011 года, говорится в еженедельном обзоре государственной ипотечной корпорации Freddie Mac.

Средняя фиксированная процентная ставка по 30-летней ипотеке поднялась за неделю на 6 базисных пунктов - до 4,61% годовых. Пятнадцатилетние кредиты сейчас предоставляются в среднем под 4,08% против 4,01% неделей ранее.

Ставка не учитывает потенциальные комиссии и другие выплаты, связанные с ипотекой, отмечается в сообщении.

Подорожание ипотечных кредитов обусловлено ростом доходности американских гособлигаций. Так, доходность 10-летних госбумаг на этой неделе также достигла рекорда с 2011 года и превышает 3,1%.

На фоне позитивных статданных и усиления инфляции в США инвесторы распродают облигации, что приводит к снижению их котировок и, соответственно, увеличению доходности.

Несмотря на рост в последнее время, ставка по 30-летней ипотеке по-прежнему остается ниже среднего уровня за долгосрочную перспективу. Однако это является слабым утешением для потенциальных покупателей, отмечает MarketWatch. Предложение жилья в США остается ограниченным как на первичном, так и на вторичном рынке, в результате чего цены на дома продолжают активно расти.

Служба финансово-экономической информации

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