Этот контент был опубликован 8 апреля 2020 г. 11:21

Москва. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Итальянские стальные компании могут начать постепенно возобновлять производство после католической Пасхи (12 апреля): сталепроизводители столкнулись с израсходованием запасов из-за логистических проблем, а политики обеспокоены стремительным ростом безработицы, пишет S&P Platts со ссылкой на источники в отрасли.

"Владельцы заводов, представители правительства и профсоюзы ведут переговоры, чтобы удостовериться, что здоровье сотрудников не будет под угрозой при восстановлении производства после Пасхи, и о том, чтобы предприятия смогли продолжить обслуживать своих клиентов", - подтвердил официальный представитель профсоюза сталепроизводителей Италии Federacciai, подчеркнув, что окончательного решения пока не принято.

На этой неделе большинство сталелитейных комплексов Италии получили "зеленый свет" в своих префектурах на возобновление поставок продукции. Крупнейший в стране сталепроизводитель AM Italia на этой неделе уже может возобновить выпуск сортовой стали, а завод Arvedi получил разрешение на выпуск стали, но оба - на минимальных уровнях.

Согласно постановлению правительства Италии, до 13 апреля приостановлена работа промышленных производств, за некоторыми исключениями, на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Группа НЛМК акже приостановила производство на своем итальянском заводе NLMK Verona с 25 марта.

NLMK Verona входит в подразделение "НЛМК Европа Толстый лист" общей производственной мощностью 1,75 млн тонн проката/год. В настоящее время на итальянской площадке работает около 300 человек, производится 25 тыс. тонн продукции в месяц.

Группа НЛМК - вертикально интегрированная металлургическая компания с производственными активами в России, Европе и США. Мощности по производству стали компании превышают 17 млн тонн в год. Владимир Лисин через Fletcher владеет 81,4% НЛМК. Лисину принадлежит 95,74% Fletcher напрямую и через ООО "Румелко", остальные 4,26% у RiskInvest Holding Юрия Лисина.

Пр им ав*

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