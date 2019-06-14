Этот контент был опубликован 14 июня 2019 г. 19:24

Лондон. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Самая старая жительница Великобритании Грейс Джонс скончалась в возрасте 112 лет, сообщает в пятницу британский телеканал Sky News.

В ее семьи сообщили, что женщина умерла во сне в своем доме в деревне Бродвей (графство Вустершир).

Грейс Джонс родилась в Ливерпуле 16 сентября 1906 года - через пять лет после смерти королевы Виктории и за восемь лет до начала Первой мировой войны. Таким образом, она за свою жизнь была свидетелем 26 британских премьер-министров, пяти монархов и двух мировых войн.

В 1933 году Джонс вышла замуж за инженера Леонарда Родерика Джонса, которого характеризовала как "истинного джентльмена".

По словам дочери Джонс - 80-летней Дейдры Маккартни, ее мать до конца своих дней была активной, держала себя в хорошей физической форме, а также каждый вечер пила по глотку виски.

"Она была уставшей, как и положено в ее возрасте, но она никогда не была ворчливой и оставалась физически активной. На прошлой неделе она вела себя, как обычно", - рассказала дочь.

При этом Грейс Джонс говорила, что "виски очень хорошо действует на здоровье".

"Я начала пить по глотку виски, когда мне исполнилось 50 лет, и, таким образом, я пила его каждый вечер в течение последних 60 лет и я не собираюсь прекращать это сейчас", - говорила она.

Другая британская долгожительница Олив Боар скончалась в возрасте 113 лет в сентябре 2018 года.

1тэ аю

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