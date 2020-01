Сан-Франциско. 10 января. ИНТЕРФАКС - Калифорнийский стартап Lime, предоставляющий услуги проката электросамокатов, объявил о сокращении 14% своих работников на фоне ухода компании с целого ряда рынков в США и за рубежом.

В заявлении, размещенном на сайте компании, сооснователь и генеральный директор Lime Брэд Бао сказал, что стартап решил прекратить деятельность в 12 регионах. В США, в частности, компания покинет Атланту, Феникс, Сан-Диего и Сан-Антонио. Под сокращение попадут порядка 100 человек, сообщила компания.

Сервисы аренды самокатов, быстро завоевавшие популярность несколько лет назад, столкнулись с острой конкуренцией и проблемами в получении прибыли. Конкуренты Lime, включая Bird Rides Inc. и Lyft Inc., в последние месяцы также увольняют своих сотрудников или сворачивают деятельность на некоторых рынках.

По словам Бао, Lime нацелена на то, чтобы стать прибыльной. "Мы уверены, что Lime станет первой компанией мобильного транспорта нового поколения, которая достигнет прибыльности", - сказал он.

Lime, которая официально зарегистрирована в США под наименованием Neutron Holdings Inc., была основана в 2017 году и изначально занималась прокатом велосипедов, а затем переключилась на прокат электросамокатов. На данный момент услуги компании доступны более чем в 120 городах мира.

Бао отметил, что большая часть этих рынков являются прибыльными, но компании придется прекратить работу в городах, где ее услуги пока не пользуются спросом.

Электросамокаты становятся все более популярным средством передвижения в США, но вместе с этим растет и число случаев травматизма, связанного с их использованием, особенно среди молодых людей.

Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале JAMA Surgery, число травм, полученных в результате езды на электросамокатах, увеличилось с 2014 по 2018 годы на 222%. За этот период в отделения неотложной помощи были доставлены более 39 тыс. американцев, пострадавших от этих транспортных средств.

При этом только за последний исследованный год количество травм подскочило на 83% - с 8016 случаев в 2017 году до 14651 случая в 2018 году. Наибольший рост травматизма наблюдается среди лиц в возрасте от 18 до 34 лет - на 185% за четыре года, свидетельствуют данные исследования. Если в 2014 году было зафиксировано 582 случая, то в 2018 их количество выросло до 5309 случаев.

Примерно у трети пострадавших - травмы головы. Также распространены переломы костей, ушибы, ссадины и порезы.

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско призывают водителей электросамокатов пользоваться шлемами и соблюдать осторожность на дорогах.

В исследовании не приводятся подробности того, при каких обстоятельствах были получены травмы. Однако, как следует из двух исследований, опубликованных в прошлом году, примерно 95-98% травмированных водителей не надевали шлемы.

По данным исследовательской компании Grand View Research Inc., объем мирового рынка электрических самокатов, как ожидается, достигнет к 2030 году $41,98 млрд. Это побуждает такие крупные компании, как Lyft и Uber Technologies Inc., к более активному участию. Uber и Alphabet Inc. в 2018 году инвестировали $335 млн в Lime, а Lyft запустила собственный прокат электросамокатов в нескольких городах США.

