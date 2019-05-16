Этот контент был опубликован 16 мая 2019 г. 5:01

Вашингтон. 16 мая. ИНТЕРФАКС - Планировавшийся в четверг запуск американской ракеты-носителя Falcon 9 на орбиту с 60 мини-спутниками, предназначенными для начала создания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, перенесен на сутки в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Новую попытку запуска планируется предпринять в пятницу в 02:30 мск с космодрома NASA на мысе Канаверал в штате Флорида.

Спутники Starlink являются первыми из планируемых 12 тыс. космических аппаратов данного типа для создания полномасштабной сети, которая призвана обеспечить глобальное интернет-покрытие. Предполагается, что все они будут выведены на орбиту после 2020 года.

Как сообщил владелец компании SpaceX Илон Маск, для обеспечения минимального покрытия потребуется, по меньшей мере, шесть аналогичных запусков с 60 спутниками, которые планируется осуществить до конца текущего года, а для среднего - 12 запусков.

SpaceX является одной из целого ряда компаний, которые стремятся разместить на орбите крупные орбитальные группировки спутников для обеспечения глобального интернет-покрытия. Среди них - OneWeb, Telesat, LeoSat и Amazon. Как сообщалось, компания OneWeb в феврале текущего года также вывела на орбиту первые шесть спутников своей собственной системы.

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