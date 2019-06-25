Этот контент был опубликован 25 июня 2019 г. 4:32

Вашингтон. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Адвокаты Белого дома сообщили комитету по надзору Палаты представителей США, что старший советник администрации Келлиэнн Конуэй не появится на слушаниях в среду, сообщает CNN.

"Как вы знаете, прецедент, когда сотрудники Белого дома отклоняли приглашения для дачи показаний перед комитетами Конгресса, последовательно соблюдался администрациями обеих политических партий и основан на четко установленных конституционных доктринах", - написал юрист президентской администрации Пэт Чиполлоне председателю комитета Элайдже Каммингсу.

В свою очередь, Каммингс заявил телеканалу, что намерен вызвать Конуэй для дачи показаний по повестке.

"Мы не можем допустить, чтобы люди нарушали закон. Президент не выше закона. И мисс Конуэй тоже не выше закона", - заявил он.

Ранее в этом месяце управление специального прокурора США, которое не участвует в расследовании Роберта Мюллера, рекомендовало уволить Конуэй за нарушение так называемого закона Хэтча от 1939 года за критические замечания в адрес демократов.

"Нарушения мисс Конуэй, если их оставить безнаказанными, отправят сообщение всем федеральным служащим, что они не должны соблюдать ограничения закона Хэтча. Таким образом, ее действия подрывают главную основу нашей демократической системы - верховенство закона", - говорится в обращении спецпрокурора.

Белый дом отказался увольнять Конуэй. Юрист администрации назвал рекомендации Минюста чрезмерными. По его мнению, они нарушают принцип свободы слова и не являются юридически обязательными к исполнению.

Трамп также заявил, что не собирается увольнять Конуэй.

"Нет, я не собираюсь ее увольнять. Я думаю, что она потрясающий человек", - сказал он в эфире Fox News.

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