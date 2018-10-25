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Этот контент был опубликован 25 октября 2018 г. 18:00 25.10.2018 - 18:00

Стамбул. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Старший сын саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, убитого на территории генконсульства в Стамбуле в начале месяца, уехал из Саудовской Аравии, сообщает турецкая газета "Сабах" со ссылкой на близкие к семье Хашкаджи источники.

По данным издания, Салах Джамаль Хашкаджи имеет двойное гражданство - США и Саудовской Аравии - однако ему было запрещено выезжать из страны.

Сын журналиста ранее на этой неделе вместе со своим дядей Сахлем бен Ахмедом Хашкаджи встречался с королем Саудовской Аравии Салманом Аль Саудом, который выразил членам семьи соболезнования в связи с гибелью Дж.Хашкаджи.

Издание подчеркивает, что остается неизвестным, куда и по какой причине уехал сан погибшего журналиста.

Обозреватель "Вашингтон пост" саудовец Дж.Хашкаджи, выступавший с критикой правящей в Саудовской Аравии династии, исчез 2 октября после того, как зашел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, где в этот момент находилась делегация из Эр-Рияда.

Позже было установлено, что он был убит на территории саудовской дипмиссии. В Эр-Рияде отрицают причастность к инциденту.

Власти Турции ведут расследование в связи со смертью Дж.Хашкаджи, тело которого до сих пор не было найдено.

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