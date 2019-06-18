Этот контент был опубликован 18 июня 2019 г. 5:46

Вашингтон. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Старший чиновник по России и Европе совета национальной безопасности администрации Трампа Фиона Хилл покинет свой пост в конце августа, сообщил журналист газеты "Нью-Йорк таймс" Питер Бэйкер в своем твиттер.

"Хилл прошла через бурный период в отношениях между США и Россией и завершит свою работу после встречи, ожидаемой на следующей неделе между Трампом и Путиным в Осаке (Япония) на полях саммита G20", - написал Бэйкер.

Он уточнил, что официально Хилл покинет свой пост в конце августа.

По его данным, ее заменит Тим Моррисон, который присоединился к совету национальной безопасности в прошлом году в качестве советника по оружию массового уничтожения и биологической защите.

"Трамп надеется поменять отношения с Россией, чтобы больше говорить о контроле над вооружениями, в том числе о возможном договоре США-Россия-Китай, который пришел бы на смену несуществующему ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности - ИФ)", - добавил Бэйкер.

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