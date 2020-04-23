Этот контент был опубликован 23 апреля 2020 г. 13:57

Дубай. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Относительно стабильная ситуация по COVID-19 уже на протяжении недели наблюдается в Иране, свидетельствуют статистические данные, распространенные в четверг иранским минздравом.

За последние сутки в стране скончались 90 человек с COVID-19, таким образом общее количество умерших достигло 5481, сообщил журналистам представитель ведомства Киануш Джиханпур.

Уже на протяжении недели смертность среди людей, инфицированных коронавирусом, находится примерно на уровне 90 пациентов в сутки, при этом в один день их чуть больше, в другой - чуть меньше.

Общее число инфицированных в Иране, по данным на четверг, составляет 87026, при этом состояние 3105 из них тяжелое. Излечились от COVID-19 в Иране 64843 пациента.

Ранее на этой неделе Джаханпур заявлял о понижательной тенденции в статистике заражений коронавирусом. По его словам, "постепенная понижательная тенденция в случае инфицирования (COVID-19 - ИФ) продолжает сохраняться".

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