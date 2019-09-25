Этот контент был опубликован 25 сентября 2019 г. 17:29

Вашингтон. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Сообщения американских СМИ относительно содержания июльского телефонного разговора президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского, в целом, не нашли подтверждения в опубликованной Белым домом в среду стенограмме этой беседы.

Согласно тексту стенограммы, составленной на записях сотрудников Белого дома, присутствующих во время этого разговора, Трамп не призывал Зеленского восемь раз, как это сообщали СМИ, работать вместе с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования в отношении Хантера Байдена - сына участника президентской гонки в США Джо Байдена

При этом, согласно стенограмме, Трамп действительно поднимал этот вопрос, но не так настойчиво, как сообщалось в СМИ.

Кроме того, опубликованная Белым домом стенограмма свидетельствует, что Трамп в разговоре с Зеленским не увязывал с расследованием дальнейшее выделение помощи Украине.

"Еще кое-что. Ходят разговоры о сыне Байдена, о том, что Байден остановил разбирательство (на Украине - ИФ), и многие люди хотят узнать об этом. Поэтому все, что вы могли бы сделать по этому вопросу с генпрокурором (по этой теме - ИФ) было бы хорошо", - сказал Трамп в ходе разговора, согласно стенограмме, распространённой Белым домом США.

"Байден ходил и хвастался, что он остановил разбирательство, поэтому если вы можете этим заняться..." - продолжил американский президент.

Опубликованный Белым домом документ составлен, основываясь на записях сотрудников администрации США, присутствовавших в кабинете Трампа во время телефонного разговора с Зеленским.

Ряд американских СМИ ранее сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына Джо Байдена, а также, что президент США "около восьми раз призывал его работать" с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена. Демократы выражали опасения, что Трамп пытался увязывать дальнейшее выделение военной помощи Украине с проведением расследования дела Байдена.

Сообщения СМИ базировались на данных сотрудника разведки США, получившего информацию о телефонном разговоре. Сам Трамп заверял, что этот человек не присутствовал в его кабинете, а данные получил "из вторых или третьих рук".

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