Этот контент был опубликован 6 ноября 2019 г. 1:48

Вашингтон. 6 ноября. ИНТЕРФАКС - Белый дом после обнародования стенограмм допроса в Конгрессе постпреда США в ЕС Гордона Сондланда и экс-спецпредставителя США на Украине Курта Волкера в рамках процедуры импичмента президента США настаивает на невиновности Дональда Трампа.

"Обе расшифровки, опубликованные сегодня, показывают, что есть еще меньше доказательств для этого незаконного поддельного импичмента, чем считалось ранее", - говорится в сообщении пресс-секретаря президента Стефани Гришэм.

Отмечается, что Сондланд прямо заявляет, что "не знал (и до сих пор не знает), когда, почему и кем была приостановлена помощь" Украине.

По его словам, он лишь "предположил", что есть связь с помощью, но у него нет четких доказательств.

При этом, добавляет Гришэм, показания Волкера подтверждают, что не могло быть "услуги за услугу", потому что украинцы не знали о военной помощи, удерживаемой в то время.

"Никакое количество непристойных предвзятых заголовков в СМИ, которые явно рассчитаны на то, чтобы повлиять на изложение фактов, не меняет того, что президент не сделал ничего плохого", - заключает пресс-секретарь.

Три комитета палаты представителей США во вторник опубликовали стенограммы с показаниями, полученными в рамках процедуры импичмента президента США от Сондланда и Волкера.

"Из показаний ясно следует, что в обмен на заявление (о том, что правительство Украины ведет расследование в отношении семьи Байденов или компании Burisma - ИФ) Трамп предоставил бы президенту Украины встречу в Белом доме, которую тот жаждал получить, а затем миллионы долларов критически необходимой военной помощи", - говорится в заявлении руководителей комитетов по разведке, иностранным делам и надзору.

Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг телефонного разговора Трампа с Зеленским. Причиной стали публикации СМИ, в которых со ссылками на информатора говорилось, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, добиваясь начала расследования в отношении деятельности на Украине одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера.

В результате "украинского скандала" демократы в палате представителей 24 сентября инициировали процедуру импичмента Трампа.

1вз бм

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!