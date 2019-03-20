Этот контент был опубликован 20 марта 2019 г. 16:39

Нью-Йорк. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Североамериканская нефть эталонной марки WTI подорожала до максимума с ноября и превышала отметку в $60 за баррель в ходе торгов в среду на данных о падении запасов топлива в США на минувшей неделе.

Фьючерс на WTI на апрель, торги которым завершаются в среду, на сессии Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 18:22 МСК подорожал на $0,78 (1,32%), до $59,81 за баррель. Более активно торгуемый майский контракт вырос в цене на $0,59 (1%), до $59,88 за баррель. Ранее в ходе сессии он достигал отметки $60,02 за баррель.

Стоимость майских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к этому времени увеличилась на $0,63 (0,93%), до $68,24 за баррель.

Как стало известно в среду, товарные запасы нефти в Штатах на прошлой неделе упали на 9,59 млн баррелей, рекордными темпами с июля 2018 года. Эксперты в среднем ожидали повышения показателя на 1,75 млн баррелей.

Кроме того, запасы бензина в стране упали на 4,59 млн баррелей, дистиллятов - на 4,13 млн баррелей.

Служба энергетической информации

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