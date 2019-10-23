Гонконг. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Швеция планирует в ближайшие недели направить приглашения США и Северной Корее на очередной раунд переговоров по денуклеаризации, сообщает "Ренхап".
"Мы направим новые приглашения обеим сторонам на новые встречи в согласованное обеими сторонами время", - цитирует агентство спецпредставителя правительства Швеции Кента Харстедта, находящегося с визитом в Сеуле.
"Конечно, обе стороны должны решить вопрос о сроках проведения такой встречи, но мы будем по-прежнему проявлять инициативу со шведской стороны, чтобы побудить их встретиться", - добавил он.
Он также выразил мнение, что Пхеньян еще не закрыл дверь для диалога с США.
"Я думаю, что это хорошо, что обе стороны высказались впоследствии. Еще раз я должен сказать, что КНДР не закрыла дверь для продолжения этой важной (встречи)", - напомнил спецпредставитель Швеции.
"Это была хорошая встреча, продолжавшаяся много часов, и они имели возможность услышать друг друга и вести диалог вместе и не прерываться. Это было очень важное сообщение, я считаю", - описал он переговоры, прошедшие в Стокгольме в начале месяца.
В начале этого месяца в столице Швеции сорвались переговоры по денуклеаризации на рабочем уровне между КНДР и США. Пхеньян обвинил Вашингтон в неспособности придумать новое предложение. При этом США заявили, что обе стороны провели "хорошие" обсуждения.
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