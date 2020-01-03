Этот контент был опубликован 3 января 2020 г. 15:25

Брюссель. 3 января. ИНТЕРФАКС - В наступившем году хорватская Риека и ирландский Голуэй носят титул городов - "столиц европейской культуры", сообщила в пятницу Европейская комиссия (ЕК).

"Благодаря своему титулу столиц европейской культуры Риека и Голуэй используют весь потенциал культуры, чтобы обогатить наш жизненный опыт и сблизить наши сообщества", - приводит Еврокомиссия в своем коммюнике слова заместителя председателя ЕК по продвижению европейского образа жизни Маргаритиса Схинаса.

Член ЕК видит в этом положительный эффект для общества с точки зрения социальной интеграции и экономического роста. По его словам, это позволяет людям получить новый опыт, навыки и возможности участвовать в жизни общества и сделать общества более справедливыми и более инклюзивными.

"Инициатива "столиц европейской культуры" объединяет людей и подчеркивает роль культуры в продвижении ценностей, на которых построен наш Европейский союз: разнообразия, взаимоуважения, терпимости и открытости", - заявила в свою очередь член ЕК по инновациям, исследованиям, культуре, образованию и молодежи Мария Габриэль.

Девиз Риеки в качестве столицы европейской культуры - "Порт разнообразия". Программа хорватского города охватывает сотни проектов при участии 250 партнеров из 40 стран.

"Культурная программа Риеки сосредоточена на темах воды, работы и миграции, связанных с ее самобытностью, а также на актуальных проблемах более широкого мира", - говорится в сообщении Еврокомиссии. Объявлены выставки, фестивали мировой музыки и гастрономии, инсталляции современного искусства на побережье. Открытие празднеств состоится 1-2 февраля 2020 года.

Девиз культурной программы Голуэя - "Позвольте волшебству войти". Она направлена на раскрытие тем языка, ландшафта и миграции. Предусмотрен фестиваль мировой литературы, сценическая интерпретация самого древнего в мире из дошедших до наших дней литературного эпоса - шумерских сказаний о Гильгамеше. На пляжах Голуэя прозвучат отрывки из "Одиссеи" Гомера. Художественные инсталляции будут посвящены красотам географической области Коннемара и графства Голуэй. Программа "Голуэй 2020" также начнется в феврале.

В 1985 году греческая актриса и тогдашний министр культуры Греции Мелина Меркури выступила с инициативой переходящего в ЕС титула "столицы европейской культуры". Это стало одной из самых ярких инициатив в сфере культуры в Евросоюзе.

Кандидатуры городов отбираются на основе их культурных программ, которые должны иметь "мощное европейское измерение". Эти программы должны предусматривать активное вовлечение жителей города и его сообществ, а также содействие развитию туризма, социальных и экономических аспектов как города, так и региона.

В 2019 году столицами европейской культуры были Пловдив в Болгарии и Матера в Италии. После Риеки и Голуэя столицами европейской культуры в 2021 году станут Тимишоара (Румыния), Элефсин (Греция) и Нови-Сад (Сербия, страна-кандидат на вступление в ЕС), напоминают в Еврокомиссии.

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