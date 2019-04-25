Дели. 25 апреля. ИНТЕРФАКС - Международный аэропорт столицы Шри-Ланки был закрыт после того, как на парковке поблизости от него был обнаружен подозрительный автомобиль, говорится в сообщении, распространенном в четверг службой полиции аэропорта.

Кроме того, перекрыты автотрассы, ведущие в аэропорт.

1ар вш

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