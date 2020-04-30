Этот контент был опубликован 30 апреля 2020 г. 19:58

Лондон. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Австралийская столичная территория стала первой административной единицей страны, объявившей об отсутствии там людей с подтвержденным диагнозом COVID-9, сообщает в четверг агентство Associated Press.

Главный санитарный инспектор Керрин Коулман заявил, что на территории, окружающей Канберру, впервые за семь недель не было зарегистрировано ни одного случая заболевания, а последний пациент с диагнозом COVID-19 уже выздоровел.

В регионе Канберры было подтверждено 106 случаев инфицирования при том, что там проживают 420 тыс. человек.

В Канберре всем, у кого есть симптомы простуды или гриппа, было предложено пройти бесплатное тестирование на наличие коронавируса. На этой неделе правительство заявило, что предложение останется актуальным еще в течение недели.

По официальным данным, по состоянию на четверг каждый 49-й житель административной единицы прошел тестирование.

Министр здравоохранения Австралии Рейчел Стивен-Смит между тем сообщила, что в пятницу будет объявлено о следующих мерах государства в борьбе с инфекцией, которые будут учитывать риск возникновения второй волны.

На 12 мая в Канберре запланировано очередное заседание парламента, на которое приедут законодатели со всей Австралии.

В стране с начала вспышки COVID-19 зарегистрировано 6753 случаев заражения, 91 летальный исход, 5,7 тыс. человек полностью вылечились.

1ка ар

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