Этот контент был опубликован 5 декабря 2019 г. 19:26

Париж. 5 декабря. ИНТЕРФАКС - Столкновения между участниками демонстраций и полицией продолжаются в четверг вечером в центре Парижа, сообщают в четверг французские СМИ.

По сообщению газеты "Фигаро", поступили данные, согласно которым участники беспорядков даже обстреляли полицейских из миномета. Официального подтверждения этой информации не поступало. Издание не уточняет, идет ли речь о самодельном оружии. Со своей стороны, французские полицейские применяют против демонстрантов слезоточивый газ.

На распространенных в соцсетях фотографиях и видеозаписях видно, что улицы Парижа заполнены участниками акции протеста, которые зажигают дымовые шашки, взрывают петарды и забрасывают стражей порядка различными предметами.

Согласно данным парижской полиции, задержаны к настоящему моменту 87 человек.

В четверг во Франции проходит масштабная забастовка профсоюзов, представляющих сотрудников транспортной, а также, например, образовательной сферы. Французы вышли на улицы городов в знак протеста против запланированной правительством Франции пенсионной реформой. Реформа, в частности, призвана упразднить специальных категорий для представителей ряда профессий, позволяющих им раньше выходить на пенсию или получать повышенные выплаты.

Из-за забастовки общественный транспорт во Франции практически прекратил работу. Только 10% высокоскоростных поездов продолжают движение. Кроме того, из-за нехватки персонала приостановлена работа одной из главных достопримечательностей страны - Эйфелевой башни.

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