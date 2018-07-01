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Этот контент был опубликован 1 июля 2018 г. 8:15 01.07.2018 - 08:15

Вашингтон. 1 июля. ИНТЕРФАКС - В иранском городе Коррамшаре в 650 км к юго-западу от Тегерана зафиксированы столкновения представителей населения с местной полицией, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на видеоматериалы в социальных сетях.

Демонстранты забрасывают полицейских камнями и другими предметами, стражи порядка отвечают слезоточивым газом. Оружие не применяется.

Причиной недовольства стала нехватка питьевой воды, что население связывает с экономической политикой иранского правительства. Ранее демонстрации протеста прошли в Тегеране и некоторых других городах страны.

Беспорядки на экономической почве начались после того, как ряд иностранных компаний прекратил свою деятельность в Иране из опасений санкций, которыми пригрозил президент США Дональд Трамп, пишет АП.

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