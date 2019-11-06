Этот контент был опубликован 6 ноября 2019 г. 6:22

Мадрид. 6 ноября. ИНТЕРФАКС - Столкновения между противниками и сторонниками президента Боливии Эво Моралеса Аймы произошли в ночь на среду в центральной части административной столицы страны Ла-Пасе, сообщает боливийская пресса.

Участники беспорядков использовали динамитные шашки, камни и палки. Один человек получил ранение.

Столкновения начались после того, как представители боливийской оппозиции попытались пройти к президентскому дворцу и вручить Эво Моралесу требование о его отставке.

Ранее попытку вручить это требование предпринял один из лидеров оппозиции Луис Фернандо Камачо, который прибыл из города Санта-Круса в Ла-Пас, однако его не выпустили за пределы аэропорта и отправили обратно в Санта-Крус.

Гражданские протесты продолжаются в Боливии уже третью неделю. Они начались после того, как Высший избирательный суд (избирательная комиссия) Боливии объявил победителем первого тура президентских выборов 20 октября социалиста Эво Моралеса. Его основной оппонент Карлос Меса объявил, что не признает результатов выборов, обвинив власти в мошенничестве.

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