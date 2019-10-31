Этот контент был опубликован 31 октября 2019 г. 9:17

Брюссель. 31 октября. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в четверг, что остался доволен визитом в морскую академию в Одессе и тепло отозвался о ее кадетах.

"Вчера Североатлантический совет посетил Одесскую морскую академию, которую поддерживают союзники из НАТО. Нас впечатлила академия и молодые люди, с которыми мы встретились", - сказал Столтенберг в четверг, выступая на заседании комиссии НАТО-Украина в Киеве.

Столтенберг напомнил, что НАТО оказывает Украине поддержку в сфере обороны.

Генсек альянса прибыл с двухдневным визитом на Украину 30 октября. Этот визит демонстрирует поддержку НАТО Украине, заверили в НАТО.

В Одессе Столтенберг посетил морской порт, куда накануне зашли четыре корабля НАТО, патрулировавших Черное море.

В морской академии в Одессе Столтенберг выступил перед кадетами с речью.

"Вы будущее военно-морских сил этой страны, вы будущее поколение украинских лидеров, а также граждане свободный и демократичной Украины", - сказал Столтенберг кадетам в среду.

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