Брюссель. 31 октября. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в четверг, что остался доволен визитом в морскую академию в Одессе и тепло отозвался о ее кадетах.
"Вчера Североатлантический совет посетил Одесскую морскую академию, которую поддерживают союзники из НАТО. Нас впечатлила академия и молодые люди, с которыми мы встретились", - сказал Столтенберг в четверг, выступая на заседании комиссии НАТО-Украина в Киеве.
Столтенберг напомнил, что НАТО оказывает Украине поддержку в сфере обороны.
Генсек альянса прибыл с двухдневным визитом на Украину 30 октября. Этот визит демонстрирует поддержку НАТО Украине, заверили в НАТО.
В Одессе Столтенберг посетил морской порт, куда накануне зашли четыре корабля НАТО, патрулировавших Черное море.
В морской академии в Одессе Столтенберг выступил перед кадетами с речью.
"Вы будущее военно-морских сил этой страны, вы будущее поколение украинских лидеров, а также граждане свободный и демократичной Украины", - сказал Столтенберг кадетам в среду.
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