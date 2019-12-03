Этот контент был опубликован 3 декабря 2019 г. 13:10

Лондон. 3 декабря. ИНТЕРФАКС - Североатлантическому альянсу необходимо вести диалог с Россией более активно, заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы могли бы делать больше в том, что касается диалога (с Россией - ИФ)", - сказал он в ходе выступления в Лондоне.

Столтенберг пояснил, что такой диалог необходим, даже если "не будет возможности улучшить отношения, по крайней мере, в недалеком будущем". По словам генсека, диалог, в частности, может позволить сторонам избегать потенциально опасных ситуаций между военными.

"Также нам требуется найти путь решения проблемы контроля над вооружениями", - напомнил Столтенберг.

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