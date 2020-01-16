Брюссель. 16 января. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 17 января примет участие на базе Сигонелла в Италии в церемонии развертывания там беспилотных летательных аппаратов НАТО по слежению за ситуацией на земле, сообщила в четверг пресс-служба альянса.
Столтенберг будет находиться в Италии 16-17 января.
База НАТО Сигонелла на Сицилии используется ВВС Италии и морской пехотой США.
Ранее генсек НАТО сообщал, что альянс разрабатывает новую систему наблюдения с использованием БПЛА, которые будут базироваться в Италии.
По словам Столтенберга, местом размещения беспилотников выбрана база Сигонелла.
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