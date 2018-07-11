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Брюссель. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил об усилении присутствия НАТО в странах Балтии и Польше.

"Мы увеличили наше военное присутствие в странах Балтии и Польше. Всего там четыре боевые группы, по одной в каждой балтийской стране. Также и в Польше на двусторонней основе есть присутствие США. Это указывает на то, что НАТО адаптируется, НАТО реагирует", - сказал генсек в преддверии начала саммита альянса.

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Интерфакс