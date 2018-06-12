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Этот контент был опубликован 12 июня 2018 г. 18:22 12.06.2018 - 18:22

Брюссель. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал встречу между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном важным шагом к возможной денуклеаризации Корейского полуострова.

"НАТО приветствует исторический саммит между президентом США и лидером КНДР. НАТО решительно поддерживает все усилия, ведущие к возможной денуклеаризации Корейского полуострова", - говорится в заявлении генсека альянса, которое распространила во вторник официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

"Свободный от ядерного оружия Корейский полуостров будет способствовать безопасности союзников по НАТО и наших партнеров в регионе, а также безопасности всего мирового сообщества", - заявил Й.Столтенберг.

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