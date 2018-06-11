Столтенберг заявил о прогрессе при реализации НАТО двойственного подхода к России - обороне и диалогу
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Брюссель. 11 июня. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс добивается прогресса в рамках своего двоякого подхода к России - укрепления обороны и продолжения диалога.
"НАТО (...) привержено нашему двойственному подходу к России: сильная оборона и диалог. Мы добиваемся прогресса на обоих направлениях", - сказал глава Североатлантического альянса в понедельник в Риме после встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.
Речь Й.Столтенберга опубликована на сайте НАТО.
"Все, что делает НАТО, является оборонительным, пропорциональным и соответствует нашим международным обязательствам", - заверил генсек организации.
1ов пч
Интерфакс