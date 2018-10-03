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Этот контент был опубликован 3 октября 2018 г. 14:53 03.10.2018 - 14:53

Брюссель. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в среду заявил, что Североатлантический альянс намерен бороться с кибератаками, которые, по его словам в последнее время участились.

"За последнее время мы отметили участившиеся кибератаки. Они участились, стали более изощренными. Это стало причиной того, что НАТО сделала многое для усиления защиты от киберпреступлений, для усиления наших возможностей для борьбы против этой угрозы", - сказал Й.Столтенберг.

По словам генсека, альянс нацелен защитить как собственные сети от хакерских атак, так и сети стран-союзников.

"Мы также отмечаем, что кибератаки проводятся с целью вмешательства во внутренние дела стран", - подчеркнул он.

При этом Й.Столтенберг отметил, что, по его мнению, во всех будущих конфликтах все чаще будут использоваться нападения в киберпространстве.

По информации агентства "Ассошиэйтед пресс" (АП), Пентагон в ближайшее время официально объявит, что партнеры по НАТО смогут пользоваться наступательным и оборонительным потенциалом США в сфере кибервоооружений. Ранее в среду стало известно, что об этом объявила зампомощника главы Пентагона Кэтрин Уилбаргер.

АП сообщило, что о готовности США применить, по просьбе партнеров, свои возможности в области кибервооружений объявит глава Пентагона Джеймс Мэттис в ходе встречи глав оборонных ведомств стран НАТО. Встреча будет проходить 3 и 4 октября в Брюсселе.

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