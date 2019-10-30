Этот контент был опубликован 30 октября 2019 г. 13:13

Брюссель. 30 октября. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в среду в ходе визита в Одессу напомнил, что альянс поддерживает мирное решение конфликта на востоке Украины.

"Мы поддерживаем усилия по поиску мирного решения конфликта на востоке Украины", - сказал Столтенберг.

Глава альянса отметил, что его визит на Украину демонстрирует солидарность НАТО с этой страной. НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, отметил он.

Кроме того, генсек НАТО в очередной раз осудил действия России в Черном море.

"Все союзники НАТО безусловно осуждают агрессивные действия России в Черном море, захват украинских кораблей и моряков", - сказал Столтенберг.

В ноябре прошлого года три корабля ВМС Украины нарушили государственную границу России в Черном море при попытке пройти в Азовское море через Керченский пролив. Они были задержаны, а экипажи судов арестованы. Против них возбуждено уголовное дело.

24 украинских моряка в сентябре вернулись на Украину, когда Москва и Киев провели взаимное освобождение удерживаемых граждан в формате "35 на 35".

1мм во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!