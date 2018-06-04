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Этот контент был опубликован 4 июня 2018 г. 15:47 04.06.2018 - 15:47

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Брюссель. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в понедельник, что обсудил тему России с президентом Черногории Мило Джукановичем.

"Мы также обсудили Россию. Мы пришли к консенсусу, что наша стратегия сдерживания и диалога верна. Я приветствую встречу Совета Россия - НАТО, состоявшуюся на прошлой неделе", - сказал Й.Столтенберг на совместной-пресс-конференции с М.Джукановичем.

По его словам, диалог России и НАТО "имеет еще большее значение, когда отношения становятся более напряженными".

Й.Столтенберг подчеркнул, что они с М.Джукановичем поддерживают двойной подход по отношению к России.

"Это означает, что мы должны быть сильными, мы должны быть едиными и жесткими, и реагировать на попытки России нарушить международные правила. Например, нарушение территориального суверенитета, как это было с Украиной, или кибератаки со стороны России или вмешательство во внутренние демократические процессы, как это было с некоторыми странами - членами НАТО", - сказал он.

При этом он подчеркнул, что Россия остается "соседом НАТО, и НАТО не намерена изолировать Россию".

В минувший четверг состоялось заседание Совета НАТО-Россия. Согласно коммюнике, опубликованному на сайте альянса, между сторонами состоялся открытый обмен по ряду тем, включая ситуацию на Украине и вокруг нее, а также вопросы, связанные с военной деятельностью, прозрачностью и снижением рисков, а также с доктринами и стратегиями, говорится в коммюнике,

В коммюнике НАТО подтвердила свой "последовательный подход" к России. Организация напомнила, что практическое сотрудничество сторон было приостановлено в 2014 году "из-за агрессивных действий России на Украине".

В то же время остаются открытыми каналы политического диалога, и "Совет Россия-НАТО является важным форумом", отмечают в Брюсселе.

1кю ар аю де

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